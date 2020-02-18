تدمير آليات عسكرية بكمائن ناسفة في الجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء آليتان لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأفاد مصدر عسكري عن تمكن أبطال وحدة الهندسة من تفجير آليتين لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة في صبرين ومرتفات المهور بمديرية خب والشعف ما أدى إلى تدميرها. وأشار إلى أن طيران العدوان استهدفت مديرية الغيل بثلاث غارات جوية.

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