السلطة المحلية بعدن تناقش خطة المحافظة وتقف على اخر مستجداتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقدت السلطة المحلية لعدن اجتماعا تنظيميا اليوم. للوقوف على اخر المستجدات التي تشهدها الساحة الجنوبية ولاسيما عدن ومناقشة خطة المحافظة للثلاثة الاشهر القادمة .

وفي الإجتماع الذي حضره وزيرة حقوق الانسان رضية عبدالله وعدد من قيادات المحافظة واعضاء مجلسي النواب والشورى عن المحافظة اكد محافظ عدن طارق مصطفى سلام على ضرورة ان تلعب قيادة المحافظة دورآ مفصليآ لإيقاف عجلة التدمير والهدم التي تتعرض لها المحافظة من قبل المحتل السعودي الإمريكي بالمحافظة والسعي الى ايجاد روى وطنية خالصة تنهض بالدور الإجتماعي والسياسي والتنموي بالمحافظة .

واشاد سلام بالدور الوطني للقيادة الثورية والسياسية والإنتصارات العظيمة للقوات المسلحة البطلة في تطهير عدد من المحافظات من سيطرة المحتل واذنابه وتحقيق نصر عظيما تجسد في عملية البنيان المرصوص التي توجت بتطهير مديرية نهم بالكامل وعدد من مناطق محافظتي مارب والجوف والذي يعتبر هذا بداية جديد لتطهير بقية المحافظات المحتلة بإذن الله .

وناقش الإجتماع خطة عمل المحافظة للفترة من مارس _ يونيو 2020 ومايتعلق بالجانب التنموي والإعلامي والإجتماعي باالمحافظة والسبل الكفيلة بتطوير اداءها واجهزتها الإدارية والتنظيمية وخاطب ابناء المحافظات الجنوبية ولاسيما عدن بتعزيز جهود ادارة المحافظة والوقوف معها حتى طرد المحتل واستعادة المحافظات الخاضعة لسيطرته .