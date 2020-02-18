شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : الشيخ سلطان العرادة يصعق الجميع ويرد بقوة على تهديدات الحوثيين باقتحام مارب ويرفع رأية التحدي بخطوة شجاعة نزلت على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة واربكت كل حساباته _ تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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