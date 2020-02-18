شكرا لقرائتكم خبر عن اِنهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في تداولات اليوم وسط صمت وتجاهل الحكومة الشرعية ودول التحالف وقلق الشارع اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 08:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استمر الريال اليمني في الانهيار أمام العملات الأخرى في ظل تجاهل كلي من الحكومة اليمنية ودول التحالف , ما يعكس أوضاعا مزرية على الشارع اليمني . أقرأ أيضا : وردنا الآن : أخيرا ..تم كشف الطرف المتورط في امداد مليشيا الحوثي بالاسلحة والصواريخ والمنافذ البرية والبحرية المستخدمة في التهريب !! شيطان العرب بن زايد ينفذ مخطط خطير في عدن ..وتوتر واحتقان مسلح ينذر بــــ انقلاب عسكري خلال الساعات القادمة!! أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 18 فبراير على النحو التالي Advertisements أسعار الشراء السعودي : 174 الدولار : 662 أسعار البيع السعودي : 175 الدولار : 666.5



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