شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يطلق تحذيرات "مليشيا الحوثي تستعد لشن هجوم مباغت على جبهة ثرة" ..بعد وصول تعزيزات غير مسبوقة وعتاد يشمل منصات صواريخ ل منطقة بركان مكيراس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 08:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في تصريح عاجل وخاص للمركز الإعلامي لجبهة ثره أدلى به ركن عمليات جبهة ثره عبدالله الوليدي تضمن الآتي:-

حسب المعلومات الوارده إلينا من مصادر خاصة لدينا موثوق بها تؤكد أن هناك تعزيزات وصلت للمليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء الى منطقة بركان في مديرية مكيراس تحتوي على مايقارب الأربعين طقما جميعها محملة عناصر للمليشيات ومايقارب الخمس سيارات نقل كبيرة مغطاة يعتقد أنها تحمل صواريخ

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واضاف : نرجو من جميع الجهات ذات الإختصاص أخذ هذا البلاغ بعين الأعتبار.

واختتم : اخيرا نجدد عهدنا لله ثم للوطن بأننا سنقاتل بكل ماأوتينا من إمكانيات وإلى آخر قطرة من دمائنا ولن يثنينا عن أداء واجبنا أي عائق بأن الله.



