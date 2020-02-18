إب..وباء غريب يجتاح فرع العدين ويتسبب بنفوق مئات الحيوانات

أدى انتشار وباء غريب، إلى نفوق مئات الأغنام والمواشي، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقال سكان محليون، في مديرية فرع العدين، إن وباءاً غريباً انتشر بالمديرية منذ أسابيع وأدى إلى وفاة مئات الأغنام والمواشي، وسط تجاهل الجهات المعنية بمكتب الزراعة بالمحافظة الخاضعة للحوثيين.



وتسبب الوباء بخسائر فادحة للسكان الذين يعتمدون على الحيوانات ومنتجاتها كمصدر أساسي للدخل، في ظل انعدام فرص العمل .



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