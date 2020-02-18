غارات التحالف بالجوف تكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسرت مليشيا الحوثي، عددا من عناصرها وعتادها جراء غارات نفذها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية في محافظة الجوف.



وأضافت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف.

وقالت المصادر، إن المليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات إثر الغارات.

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