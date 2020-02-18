شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من اسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية. حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح هذا. وتصدت اليوم القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات في الدريهمي وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط العشرات من عناصرها، ياتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات وخروقاتها للهدنة الأممية.

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