مصدر مسؤول في العسكرية الثانية يكشف "لليمن العربي" عن حقيقة “الدرون“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

علم "الخليج 365" من مصدر مسؤول في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، أن الأخبار المتداولة حتى الآن حول تحليق طائرة مسيرة في اماكن عسكرية وأخرى تابعة لمسؤولين حكوميين في مدينة المكلا بساحل حضرموت، غير رسمية.



وبحسب المصدر فإنهم في قيادة المنطقة لم يصدروا أي بيان او توضيح بخصوص هذه الواقعة.. حد قوله.

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في حين قالت مصادر أخرى، إن الدفاعات الجوية المتمركزة في القصر الجمهوري بالمكلا، تصدت لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة، في حين يبدو أن الطائرة التي تم تداول صورة لها تبدو استطلاعية فقط، وليست ذات قدرات على تنفيذ أي هجوم.

ورجح مصدر عسكري في اتصال هاتفي مع "الخليج 365"، أنه من المحتمل أن تكون الطائرة التي اثارت الجدل، يمتلكها مصورون إعلاميون لغرض التصوير الجوي فحسب .. مؤكدا أن الاقتراب من الثكنات العسكرية وتصويرها بدون إذن مسبق امر غير مسموح به وقد يعرض فاعليه للعقاب.