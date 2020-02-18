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عدن - ياسمين التهامي - سيدة عربية تطلب الطلاق من زوجها لأنه يعاشرها 12 مرة في اليوم وعندما سأله القاضي قال أنه يتناول هذا النبات الموجود في كل منزل (شاهد الفيديو)





عدن - ياسمين التهامي - سيدة عربية تطلب الطلاق من زوجها لأنه يعاشرها 12 مرة في اليوم وعندما سأله القاضي قال أنه يتناول هذا النبات الموجود في كل منزل (شاهد الفيديو) قدمت سيدة سودانية دعوى طلاق من زوجها في إحدى محاكم العاصمة السودانية الخرطوم، وتمسكت بحقها في الطلاق، وقالت إنها تعاني معه بسبب كثرة معاشرته لها، والتي وصلت لـ12 مرة في اليوم الواحد. ونقل موقع "النيلين" السوداني، تصريحات الشاكية حيث قالت، إن مطالب الزوج في المعاشرة حرمتها حتى من الاعتناء بأطفالها وبنظافة منزلها. ومن جانبه استدعى القاضي، الزوج لسؤاله، عن صحة أقوال الزوجة، و أقر بصحة حديث زوجته، مؤكدا أنه حقه الشرعي من زوجته بأمر الدين، ليلجأ القاضي للحل الودي لحل المشكلة بين الزوجين. وسأل الزوج عن استخدامه أيا من المنشطات، لكنه أجاب بالنفي، مؤكدًا أنه يعتمد في نظامه الغذائي على "الدخن"، وهو بحسب موقع "النيلين" أحد أنواع النباتات التي تنمو على شكل سنابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتشر هذه النباتات في قارتي آسيا وأفريقيا، ويستخرج من هذه النباتات حبوب أو بذور كروية صغيرة الحجم، وربما يكون السبب في طلبات الزوج الكثيرة للمعاشرة. نجح القاضي في مفاوضاته مع الزوجين، وعادت الحياة بينهما مطالبا الزوج بمراعاة ظروف زوجته والتقليل من أكل الدخن والتقليل من المعاشره لها يعني ثلاث مرات في اليوم حبه صباح وظهر ومساء فيها بركه ، ونصح الزوجة بعدم هدم منزلها.









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