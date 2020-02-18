جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن أصدر فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة عدن تعميماً يقضي بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من المملكة السعودية.

ويأتي هذا التعميم بعد إعلان السلطات البيطرية السعودية عن ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (N5H8) في بعض مزارع الدواجن بالمملكة حيث تم نشر الإعلان بموقع المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE).

وبموجب التعميم سيتم منع إستيراد جميع منتجات الطيور والدواجن ولحومهما المجمدة والبيض وسوف يستمر الحظر حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو المملكة السعودية من مرض انفلونزا الطيور.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة التورنيدو السعودية في محافظة الجوف، لتعد بذلك الأجواء اليمنية واراضيها محظورة على الطيران السعودي وحتى على طيورها المحملة بإنفلونزا الطيور.

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كانت هذه تفاصيل خبر على غرار طائراتها .. الطيور السعودية ممنوعه من دخول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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