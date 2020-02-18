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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة .. الأمن يلقي القبض على قاتل الدكتور العتيقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اعلنت الأجهزة الأمنية في شبوة، القبض على قاتل الدكتور، سالم العتيقي، (45 عاماً) في عيادته الطبية بمدينة بشيم مديرية الصعيد، وذلك بعد اقل من 72 ساعة من ارتكاب الجريمة .
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مدير عام الإدارة العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول أن الأجهزة الأمنية وعقب عمليات تحري واسعة تمكنت من تحديد هوية القاتل البالغ من العمر 30 عاماً وسيرت حملة أمنية إلى منطقة الشعبة التي كان يتحصن فيها وفرض طوق على المنزل الذي كان يتواجد فيه قبل إقتحامه والقبض عليه .
وأشار إلى أن القاتل إعترف خلال التحقيقات أنه قام بقتل الطبيب بذريعة عجزه عن إنقاذ ابنه المريض الذي حمله الى العيادة وهو في الرمق الأخير من الحياة .. مضيفاً أن التحقيقات لازالت جارية مع القاتل تمهيداً لتحويله إلى السلطات القضائية المختصة .
واثنى العميد الدحبول على تعاون قبائل آل عتيق مع رجال الامن والوقوف الى جانبهم في انجاح هذه المهمة الامنية الهامة ، موكدا على دورها في اخماد نار الفتنة في هذه القضية وقبول الجميع بان يؤخذ العدل مجراه فيها .
وأكد العميد الدحبول، أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة ولن تتهاون مع مرتكبي الجرائم ومثيري القلاقل والفتن وستعمل على ضربهم بيد من حديد في اي بقعة من المحافظة .
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