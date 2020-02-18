عدن .. الإنتقالي والشؤون الإجتماعية يناقشون صعوبات صرف معاشات المتقاعدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

ناقش اللواء سالم عبدالله السقطري، عضو هيئة مجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية، علي ناصر الهدار، الصعوبات التي تواجه عملية صرف معاشات المتقاعدين بالعاصمة عدن.

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وفي اللقاء الذي حضره كل من الدكتور عفيف عبدالكريم، مدير عام مكتب التأمينات والمعاشات فرع عدن، ونائب مدير بريد عدن، عمر العولقي، ابدى الإنتقالي استعداد المجلس الانتقالي للمساهمة في حل الصعوبات التي تعاني منها مرافقهم، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين بكل إنسيابية ويسر.

وعقب بحث العديد من القضايا المتصلة بمحور الاجتماع، خرج المجتمعون بجُملة من القرارات والآليات الهادفة لتعزيز العمل والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمرافق التي يديرونها، وبما يضمن تسهيل عملية صرف معاشات المتقاعدين وحل المعضلات والصعوبات التي تعترضها.

حضر الاجتماع الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن، مستشار التعليم الفني والتقني، والمهندس علي أحمد، والأستاذ علي الجهوري، عضوا الهيئة التنفيذية بانتقالي العاصمة عدن.