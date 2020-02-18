- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. الإنتقالي والشؤون الإجتماعية يناقشون صعوبات صرف معاشات المتقاعدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
ناقش اللواء سالم عبدالله السقطري، عضو هيئة مجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية، علي ناصر الهدار، الصعوبات التي تواجه عملية صرف معاشات المتقاعدين بالعاصمة عدن.
وفي اللقاء الذي حضره كل من الدكتور عفيف عبدالكريم، مدير عام مكتب التأمينات والمعاشات فرع عدن، ونائب مدير بريد عدن، عمر العولقي، ابدى الإنتقالي استعداد المجلس الانتقالي للمساهمة في حل الصعوبات التي تعاني منها مرافقهم، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين بكل إنسيابية ويسر.
وعقب بحث العديد من القضايا المتصلة بمحور الاجتماع، خرج المجتمعون بجُملة من القرارات والآليات الهادفة لتعزيز العمل والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمرافق التي يديرونها، وبما يضمن تسهيل عملية صرف معاشات المتقاعدين وحل المعضلات والصعوبات التي تعترضها.
حضر الاجتماع الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن، مستشار التعليم الفني والتقني، والمهندس علي أحمد، والأستاذ علي الجهوري، عضوا الهيئة التنفيذية بانتقالي العاصمة عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. الإنتقالي والشؤون الإجتماعية يناقشون صعوبات صرف معاشات المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.