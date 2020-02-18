شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 عينت قيادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي بقيادة العميد علي سالم الحسني العميد حمدي شكري الصبيحي نائباً لقائد ألوية العمالقة.

حيث تم تعيين العميد حمدي شكري الصبيحي الذي يقود اللواء الثاني عمالقة بعد الاجتماع والتوافق من جميع قيادة ألوية العمالقة بقيادة العميد علي سالم الحسني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.