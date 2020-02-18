مصرع وجرح عناصر حوثية حاولت التسلل في بيت الفقيه جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح اخرون، الساعات الماضية، اثر محاولة تسلل في مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية بعد تلقيها تعزيزات على مدى اسبوع ولكن دون جدوى.

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وأكد المصدر أن المحاولة انتهت كسابقتها بالفشل الذريع وخسائر فادحة في صفوفها فيما ارتقى شهيدين من القوات المشتركة.

ولفت المصدر أن تحركات المليشيات كانت مرصودة لحظة بلحظة منذ وصول التعزيزات وبدء الإنتشار بين مزارع النخيل الامر الذي جعلها مجرد محاولة انتحارية تفتقر لعنصر المباغته.

يشار الى أن المليشيات التابعة لإيران وضمن خروقاتها المتصاعدة لإتفاق ستوكهولم حاولت الأسابيع القليلة الماضية التسلل بعمليات انتحارية صوب مناطق محررة في محافظة الحديدة، انكسرت جميعها أمام يقضة وصلابة القوات المشتركة.