شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الحديدة - الخليج 365

كشف وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ضم العميد طارق صالح وقادة أولوية العمالقة.



وناقش الاجتماع عدم تقيد ميليشيا الحوثي باتفاق استوكهولم واستمرار خروقاتهم وزراعتهم للعبوات الناسفة في الطرقات ما يعرض المدنيين للموت، وفق الدبيش.

وأضاف "كذلك تم مناقشة ملف الاسرى و اللقاء الجاري في عمان وضرورة خروج جميع الاسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل بحسب اتفاق استوكهولم، دون انتقائية.

Advertisements

وحضر اللقاء القائد العام لقوات العمالقة الشيخ القائد علي سالم الحسنى، قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد صالح، نائب قائد العام لقوات العمالقة العميد حمدي شكري، العميد رائد الحبهي، العميد بسام محضار، العميد الركن صادق دويد.