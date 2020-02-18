- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
كشف وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ضم العميد طارق صالح وقادة أولوية العمالقة.
وناقش الاجتماع عدم تقيد ميليشيا الحوثي باتفاق استوكهولم واستمرار خروقاتهم وزراعتهم للعبوات الناسفة في الطرقات ما يعرض المدنيين للموت، وفق الدبيش.
وأضاف "كذلك تم مناقشة ملف الاسرى و اللقاء الجاري في عمان وضرورة خروج جميع الاسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل بحسب اتفاق استوكهولم، دون انتقائية.
وحضر اللقاء القائد العام لقوات العمالقة الشيخ القائد علي سالم الحسنى، قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد صالح، نائب قائد العام لقوات العمالقة العميد حمدي شكري، العميد رائد الحبهي، العميد بسام محضار، العميد الركن صادق دويد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.