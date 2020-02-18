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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية العمالقة تنفي الإشاعات حول خلاف بينها وبين قائد المقاومة الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
نفت قيادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي بقيادة الشيخ علي سالم الحسني الإشاعات التي يتم الترويج لها في المواقع الصحفية ووسائل التواصل الإجتماعي حول خلاف بين ألوية العمالقة والعميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية.
وقالت إن كل ما يتم الترويج له من إشاعات حول خلافات هي اخبار كاذبة لإثارة الفتنة في جبهة الساحل الغربي ولا أساس لها من الصحة.
واضافت قيادة ألوية العمالقة اننا على قلب رجل واحد وفي خندق واحد مع اخواننا في المقاومة الوطنية لقتال مليشيات الحوثي في الساحل الغربي حتى اختلطت دماء ابطال ألوية العمالقة بدماء ابطال المقاومة الوطنية في معركة الشرف والعزة.
واكدت انهم سيقاتلون يداً بيد حتى تحرير اليمن الشمالي من مليشيات الحوثي الكهنوتية اذناب إيران.
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