البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أكد عدد من المراجعين أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أوقف اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية دون إبدا أي أسباب .

Advertisements

وذكر المراجعون، لـ(الخليج 365) أن البنك المركزي أبلغهم اليوم بإنه تم إيقاف كافة معاملات صرف المرتبات الخاصة بالمؤسسات الحكومية ورفض الإفصاح عن الإسباب .. مشيرين إلى أن قيادة البنك في عدن إكتفت بالإشارة إلى الإيقاف جاء بتوجيه مباشر من مجلس إدارة البنك .

وأعرب المراجعون في تصريحاتهم عن غضبهم وإستيائهم من عدم إيضاح أسباب إيقاف المعاملات .. مطالبين بوضع حد لتصرفات مجلس إدارة البنك غير المبررة والتي تضر موظفي الدولة بشكل مباشر .