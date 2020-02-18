- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
أكد عدد من المراجعين أن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أوقف اليوم الثلاثاء، صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية دون إبدا أي أسباب .
وذكر المراجعون، لـ(الخليج 365) أن البنك المركزي أبلغهم اليوم بإنه تم إيقاف كافة معاملات صرف المرتبات الخاصة بالمؤسسات الحكومية ورفض الإفصاح عن الإسباب .. مشيرين إلى أن قيادة البنك في عدن إكتفت بالإشارة إلى الإيقاف جاء بتوجيه مباشر من مجلس إدارة البنك .
وأعرب المراجعون في تصريحاتهم عن غضبهم وإستيائهم من عدم إيضاح أسباب إيقاف المعاملات .. مطالبين بوضع حد لتصرفات مجلس إدارة البنك غير المبررة والتي تضر موظفي الدولة بشكل مباشر .
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.