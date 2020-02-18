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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره : محاولة لاقتحام القصر وهجوم إرهابي يسقط على الحرس الملكي السعودي والحارس الشخصي للملك سلمان يكشف مفاجه مزلزله _ تفاصيل سخنه





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره : محاولة لاقتحام القصر وهجوم إرهابي يسقط على الحرس الملكي السعودي والحارس الشخصي للملك سلمان يكشف مفاجه مزلزله _ تفاصيل سخنه ناشطون سعوديون يعدون نشر مقطع الفيديو وماذا قال عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان عن البطل السعودي الذي ضحى بنفسه ومنع الارهابيين من اقتحام قصر السلام بجدة . ووصف اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أحد شهداء حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي أثناء محاولة اقتحام فاشلة لقصر السلام في جدة بـ البطلآ . وبحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفغم لذوي الشهيد: هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزعآ في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد. وأضاف أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال







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