شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للسلطان هيثم بن طارق يقلب سلطنة عمان رأسا على عقب ويجبر العالم على التنفيذ فورا !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أنباءً عن قرار مفاجئ للسلطان هيثم بن طارق، ضمن التغييرات التي يجريها بعد حقبة السلطان قابوس بن سعيد.





وبحسب حسابات إخبارية عمانية، فإن السلطان هيثم بن طارق، أمر بتغيير السلام السلطاني السابق، والذي كان يمجد في السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وتصدر هاشتاغ "السلام السلطاني الجديد" قائمة الترند بموقع "تويتر" في السلطنة، ونشر مغردين مقطعًا مصورًا يُظهر فرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد.

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وذكر مغردون، أنه تم حذف عبارة "أبشري قابوس" من السلام الوطني الجديد لسلطنة عمان، لكنهم أكدوا أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيبقى في قلوب العُمانيين، وفق وصفهم.

من جانبه، علق الإعلامي العماني، خالد الراشدي، على الأنباء، بقوله: "انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبنائه".

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق، وعقب توليه مقاليد الحكم في البلاد؛ خلفًا للسلطان قابوس، ألغى بعض الألقاب مثل "جلالة السلطان المعظم".

