وردنا الآن : وصول الى مطار عدن , شخصية عسكرية بارزة ,تحظى حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، في عدن والمحافظات المجاورة لها"الاسم والصورة وتفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 04:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأحد ، قائد قوات الأمن الخاصة التابعة للحكومة الشرعية، العقيد سليمان الزامكي . أقرأ أيضا : عااااجل : أوامر ملكية جديدة للملك سلمان ..والمفاجأة قرارات همة بشأن اليمن Advertisements وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن عودة العقيد الزامكي، حظيت بترحيب شعبي وسياسي واسع، في عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأوضحت المصادر، إن عدد من المرحبين ، أكدوا ان عودة الزامكي ستساهم بشكل رئيسي في إعادة الأمن والاستقرار إلى عدن ، وتفتح باب تسوية سياسية بين الأطراف السياسية المتصارعة في عدن . وكان قائد القوات الخاصة العقيد الزامكي، قد غادر مدينة عدن عقب انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على الشرعية الدستورية في العاصمة المؤقتة بداية أغسطس الماضي.

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