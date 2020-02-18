شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. فتوى صادمة للشيخ صالح المغامسي يجوز للشاب الجلوس والذهاب مع المرأة ‘‘الأجنبية’’ وأن تكشف هذه المواضع برفقته مع أنه ليس من محارمها على الإطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، على متصل سأله عن حدود علاقته بمربيته بعد البلوغ. أقرأ أيضا : عااااجل : أوامر ملكية جديدة للملك سلمان ..والمفاجأة قرارات همة بشأن اليمن Advertisements وقال المغامسي في فتواه خلال برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يعرض كل يوم سبت على قناة “mbc” : “لا حرج عليه أن يذهب معها، وأن يجلس، ويتحدث معها، ما دامت كاشفة عن وجهها ويدَيْها ومحتشمة، ودون أن تكون مرتدية ثيابًا رقيقة كما تكون عند أبنائها”. مشيرًا إلى أنه لا يجوز له السفر معها؛ لكونه ليس مَحْرمًا لها.

وكان الشاب قد طرح تساؤلا قال فيه: “هل يجوز لي الكشف على المرأة التي ربتني منذ أن كان عمري 8 سنوات، ولا أعتبرها إلا بمنزلة أمي، وقد تعدت الخمسين من عمرها، وأنا مَن أخدمها وأرافقها خلال غياب أبنائها؟”. وأضاف الشيخ: “مسألة الكشف نسبية. إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمَحْرم لها؛ لا يجوز لك أن تسافر معها”. مستدركًا: “لكن داخل البلد أن تذهب معها، وهي تكشف وجهها، وهي تكلمك، أو تظهر يداها، فهذا الأمر واسع ما دمت تربيت عندهم، لكن لا يتجاوز هذا الحد”.

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