شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خادش بملابس النوم.. إعلامية كويتية شهيرة في "ورطة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو مسرب "خادش للحياء" في الكويت ودول الخليج الأخرى، التقطته كاميرا مراقبة، للفاشنيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل.





وتظهر الفاشنيستا الكويتية في الفيديو، وهي تعتدي على طفلها وتوجه له شتائم خادشة للحياء، إذ وصفته بالقواد وألفاظ لا تليق كونها بذيئة. وفتحت مباحث الأحداث في دولة الكويت، تحقيقًا في مضمون المقطع.

وتوعّدت الإعلامية الكويتية، مسربي الفيديو الخادش لها بمقاضاتهم وكذلك كل من ساعد في نشره وترويجه عقب الضجة الذي أحدثها مقطع الفيديو المسرب.

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وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نهى نبيل بمكتب محاميها ضاري الواوان، وتعلن بدء تقديم عدد من القضايا على كل من قام بنشر وإعادة نشر الفيديو الدي تم تسريبه من داخل منزلها واقتحم خصوصيتها حسب قانون الحرايم الإلكترونية".

وأحدث الفيديو حالة غضب لدى الإعلامية والتي ظهرت في فيديو جديد نشرته بنفسها، وقالت إنها امرأة متزوجة، وكانت ترتدي ملابسها المنزلية، وتفاجأت بانتشار الفيديو، واصفة الأمر بالجريمة، وقالت إنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

وتحدثت "نبيل" عن محتوى الفيديو، مشيرةً إلى أنها لم تتعود على الاعتداء على أبنائها، ولكنها تتبع طريقة في التربية وتمارسها مع أطفالها، بنهج الثواب والعقاب، مستنكرة تحريف المقطع رغم أنه باللغة الإنجليزية.





وأكدت أن هناك أشخاصًا يهددونها بنشر مقاطع فيديو لها في حال لم تدفع لهم المال، لكنها لا تخاف من هذه التهديدات، وقالت:"واثق الخطى يمشي ملكًا".

