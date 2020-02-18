شكرا لبحثكم عن خبر اليمن يحظر استيراد وبيع منتجات سعودية والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020 بتعميم توجيه على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التعميم بعد إعلان السلطات البيطرية السعودية عن ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (N5H8) في بعض مزارع الدواجن بالمملكة حيث تم نشر الإعلان بموقع المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) ,

وأوضح مدير عام الهيئة بأنه تم التعميم كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن وبموجب التعميم سيتم منع إستيراد جميع منتجات الطيور والدواجن ولحومهما المجمدة والبيض وسوف يستمر الحظر حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو المملكة العربية السعودية من مرض انفلونزا الطيور.