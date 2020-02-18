شكرا لبحثكم عن خبر شاهد احدث ظهور للوزير اليمني المستقيل خالد اليماني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر السكرتير الصحافي في رئاسة الوزراء غمدان الشريف، صورة جمعته مع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية السابق خالد اليماني والذي يظهر بشكل مختلف على غير المتعاد.

ووفقا لمتابعة (غرفة الأخبار في موقع أحداث نت)، فاجأ اليماني المتابعين بظهوره الجديد بـ "لحية بيضاء طويلة"، والذي أظهرته بشكل مختلف تماما عن أيام عمله كوزير للخارجية قبل استقالته من منصبه بعد اتفاق استوكهولم الموقع في السويد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وتعليقا على الصورة، قال الشريف، أن اليماني أكد أنه سيظل يعمل خدمة لمشروع الدولة وتحت شرعية فخامة الرئيس لإستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.

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وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

ومنذ فترة أكد أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.