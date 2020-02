السعودية هند القحطاني تتحدث عن قوة الرجل الجسدية (فيديو)

يزيد بن سلمان - شبوة - صلاح حسن

صدمت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني متابعيها بحديثها عن قوة الرجل الجسدية والفائدة منها في المنزل، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن قوامة الرجل على المرأة، ثم الفروقات بينهما.

A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Feb 17, 2020 at 11:53pm PST