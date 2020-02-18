شكرا لبحثكم عن خبر تعيين محافظ حوثي جديد ل تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أمس قراراً بتعيين سليم محمد نعمان المغلس، محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين البحر.

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الجدير بالذكر أن سليم المغلس أحد القيادات الحوثية، وكان يشغل نائب مدير مكتب المشاط، ورئيساً للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لما تسميها الجماعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

ويأتي قرار الحوثيين في الوقت الذي تشهد محافظة تعز اختلالات أمنية كبيرة وصراعات بين فصائل مسلحة موالية للسعودية والإمارات.