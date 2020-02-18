شكرا لبحثكم عن خبر تعيين محافظ حوثي جديد ل تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أمس قراراً بتعيين سليم محمد نعمان المغلس، محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين البحر.
الجدير بالذكر أن سليم المغلس أحد القيادات الحوثية، وكان يشغل نائب مدير مكتب المشاط، ورئيساً للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم لما تسميها الجماعة الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
ويأتي قرار الحوثيين في الوقت الذي تشهد محافظة تعز اختلالات أمنية كبيرة وصراعات بين فصائل مسلحة موالية للسعودية والإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين محافظ حوثي جديد ل تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.