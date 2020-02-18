مجلس الوزراء السعودي: ممارسات مليشيا الحوثي تعوق أعمال الإغاثة باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مجلس الوزراء السعودي إن الممارسات والأنشطة الاستفزازية لمليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، تعوق أعمال الإغاثة في اليمن، لافتا إلى دعم المملكة الدائم للحل السياسي بهذا الصراع.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد، الثلاثاء، بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد استعرض مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وأوضحت أنه فيما يخص اليمن، قال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إن المجلس أكد دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.

كما أشار المجلس إلى أن إيران هي من تقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي.

ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاق لنزع فتيل التوتر في عدن والمدن المحررة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

نص الاتفاق على عدد من البنود السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية بالتشاور، وكذلك تعيين محافظين للمحافظات الجنوبية، وانسحاب الوحدات والألوية العسكرية من المواقع التي تمركزت فيها خلال أحداث أغسطس الماضي.