"زمخ ومنوخ" يتقدمون بالشكر للمحافظ البحسني عرفانا بجهوده في خدمتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

عرفنا بجهود محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في خدمة مديرية زمخ ومنوخ وأبنائها، قدّم مدير عام مديرية زمخ ومنوخ الشيخ محمد سالم بن مهنأ شهادة شكر وتقدير للمحافظ بإسم السلطة المحلية وأبناء المديرية.



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وقال مدير عام مديرية زمخ ومنوخ خلال اللقاء الذي جمعه مع المحافظ صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، بأن مديرية زمخ ومنوخ وجميع المديريات الصحراوية بحضرموت شهدت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا من قبل قيادة السلطة بالمحافظ ممثلة بسيادة المحافظ البحسني الذي صب جل اهتمامه في سبيل احداث تنمية مديرية زمخ ومنوخ والتخفيف من معاناة أبنائها وتسهيل سبل الحياة اليومية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة التنموية ومشاريع البنية التحتية للمديرية للعام الحالي ، إلى جانب الجهود التي تبذل في تطوير الجانب الأمني وتعزيز الأمن بالمديرية.

حضر اللقاء مدير مكتب مدير عام مديرية زمخ ومنوخ عيضة سالم بن مهنأ.