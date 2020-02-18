لملس يستقبل وفد الهيئة العامة للأثار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن استقبل الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد حامد لملس بالدائرة الثقافية وفد الهيئة العامة للأثار.

Advertisements وقد تم في اللقاء الذي ترأسه رئيس الدائرة الثقافية الأستاذ عمرو عقيل النقاش حول سبل التنسيق المشترك بين الدائرة الثقافية والهيئة العامة للأثار لحماية معالم وأثار الجنوب عامة ومدينة عدن خاصة. وكذلك الاتفاق على أطر تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق هذا الهدف . حضر اللقاء الدكتور أحمد باطائع رئيس هيئة الأثار والأستاذ سالم العامري نائب رئيس هيئة الأثار والأستاذ جسار مكاوي المستشار القانوني لهيئة الأثار .

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