شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو... نجل حسن نصر الله يثير جنون ابوه بسبب هذه العمل الذي صعق قيادات حزب الله واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي _ لن تصدق ماذا فعل ابن حسن نصر الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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