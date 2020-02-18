شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هند القحطاني تفاجئ متابعيها بتصريحات صادمة في مقطع فيديو تتحدث فيه عن القوة الجسدية للرجال والفائده منها بال...؟.!!"والله ما تسوون شيء" ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الناشطة هند القحطاني ، متابعيها بتصريحات صادمة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها تتحدث فيه عن قوة الرجل الجسدية والفائدة منها في المنزل، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن قوامة الرجل على المرأة.

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وقالت هند القحطاني في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تويتر “ليش وانت واخوياك تقعد تقطع وتطبخ وتسوي وتنظف وزوجتك لا، ويش فرق، أخوياك معك في الشقة شركاء، وزوجتك مع في الشقة شريكتك، مو انت الأقوى جسدياً والأقدر على تحمل أعباء البيت، أنت الأذكى كما تدعون”.

وهاجمت الرجال قائلة: ”والله ما تسوون شيء ونبحتونا القوامة لنا نحن الأذكى والأقدر والمرأة ما تعرف تدبر عمرها ولا تتخارج ولا تفهم شيء بالحياة حتى إذا جاءوا يعايرون واحد قالوا عليه مشورة مرة“.

فيما تفاعل المتابعون مع حديث هند القحطاني الذي أثار موجة من السخرية والغضب فكتب مغرد ” ”غسالة فل أوتوماتيك وكوي عند أبو هنود بالمغسلة ومدرس خصوصي للأولاد وغسالة صحون ومطاعم مشكلة اللي تقيس قدرها بغسل صحون أو كوي أو طبخ أو غيره الزوجة شريكة حياة قيمتها أكبر من تلك التفاهات”، فيما أعرب عدد آخر عن تأييد حديثها .

