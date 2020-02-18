شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل :انباء عن صدور قرار تعيين قائد جديد للقوات المشتركة في الساحل الغربي بدلا عن العميد طارق صالح "الاسم وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 02:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد مصدر عسكري في ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، بأن الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، اتفقتا على تعيين قائد جديد للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم، ، إن ضغوطات قيادات ألوية العمالقة وتوتر الأوضاع في الساحل الغربي ، أدت إلى اتفاق بين الشرعية الدستورية والسعودية ، بتعيين الشيخ هاشم السيد قائدا عاما على ألوية العمالقة وجبهة الساحل الغربي بشكل كامل. لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تنصيب هاشم السيد لكونه القائد الذي توافقت عليه الحكومة الشرعية والسعودية ويحضى بقبول لدى معظم كافة الأطراف.

ونوه المصدر إلى أن قيادات العمالقة والتي يصل عددها إلى أكثر من 15 لواء لن تفرط في تضحيات جنود وأفراد ألوية العمالقة التي قدمت أكثر من 2000 شهيد و10000 ألف جريح بتسليم الجبهة لمن لايستحقها كطارق عفاش أو غيره وأنها ستحافظ على ما حققته من تقدم وسيطرة وستسعى لمواصلة تحرير ماتبقى من الحديدة تحت قيادة الشيخ هاشم السيد وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وبمشاركة طارق عفاش كقائد مثله كمثل أي قائد آخر وتحت مظلة شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

