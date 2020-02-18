شكرا لقرائتكم خبر عن اِحمي قلبك من الجلطات وضغط الدم ..6 فوائد "مذهلة" تدفعك لتناول فيتامين "ك" .. وهذه طريقة الحصول عليه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد موقع “بولدي سكاي”، أن فيتامين “ك”،الذي ينتجه الكبد، هو الفيتامين المسؤول عن تجلط الدم، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وله دور فعال في الحفاظ على صحة العظام.

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وذكر الموقع معلومات عن الفيتامين، وأبرز خصائصه وهي :

فيتامين “ك 1”

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يمكن أن تنتجه النباتات الموجودة في العنب الأحمر أو الأخضر، البرقوق، إضافة إلى الكرنب، والسبانخ، والبروكلي، والليمون.

فيتامين “ك 2”

يمكن الحصول عليه من الأطعمة المخمرة مثل السجق، والجبن، والدجاج، وصفار البيض، والأغذية الحيوانية.

وأورد الموقع أبرز 6 فوائد صحية للحصول على فيتامين “ك”:

1- صحة العظام

أظهرت دراسات أن فيتامين “ك” يساعد في الحفاظ على عظام قوية، ويقلل خطر الكسور، كما أنه يقلل من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في أسفل الظهر.

2- مقاومة أمراض القلب

يمنع فيتامين “ك” تكلس الأوعية الدموية، برواسب معدنية تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان، ويساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3- صحة الجهاز العصبي

يؤدي فيتامين “ك” وظيفة مهمة في تحسين الجهاز العصبي المركزي، وتقول الأبحاث إن من يحصلون على كمية مناسبة من الفيتامين يتمتعون بأداء أفضل للذاكرة.

4- خفض السكر في الدم

يحسن من حساسية الإنسولين، ويزيد من تحمل الجلوكوز، وبالتالي فهو يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 51 في المئة.

5- مقاومة الأورام

يساهم فيتامين “ك” في محاربة الأورام، والحد من الخلايا السرطانية، كما يساهم في المكافحة المبكرة لسرطان البروستاتا.

6- صحة الجلد

يساهم فيتامين “ك” في تجلط الدم، وله دور إيجابي في التئام الجروح والكدمات والجروح بعد الجراحة.

