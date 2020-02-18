شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة ..ظهور صادم ومثير للجدل ل وزير الخارجية السابق خالد اليمني !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 01:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر السكرتير الصحافي في رئاسة الوزراء غمدان الشريف، صورة جمعته مع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية السابق خالد اليماني والذي يظهر بشكل مختلف على غير المتعاد.

أقرأ أيضا :

اِحمي قلبك من الجلطات وضغط الدم ..6 فوائد “مذهلة” تدفعك لتناول فيتامين “ك” .. وهذه طريقة الحصول عليه !

قوات الامن السعودية تنفذ حملة مداهمة على عصابة من المقيميين .. شاهد فيديو ..المفاجأة الصادمة ما تم العثور عليه بحوزتهم !

وردنا الآن : مؤسسة بحثية اماراتية تصعق بن زايد بتقرير صادم عن دور القوات الاماراتية في الحرب على اليمن وحجم الخسائر وفشل ذريع للخطط الشيطانية !!

Advertisements

وفاجأ اليماني المتابعين بظهوره الجديد بـ "لحية بيضاء طويلة"، والذي أظهرته بشكل مختلف تماما عن أيام عمله كوزير للخارجية قبل استقالته من منصبه بعد اتفاق استوكهولم الموقع في السويد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وتعليقا على الصورة، قال الشريف، أن اليماني أكد أنه سيظل يعمل خدمة لمشروع الدولة وتحت شرعية فخامة الرئيس لإستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

ومنذ فترة أكد أن أزمة الیمن تقترب من مراحل?ا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انت?ت وتنت?ي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

