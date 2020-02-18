شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 خاصة ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

الضالع.. عودة ظهور وباء الكوليرا في قعطيةhttps://www.elyamnelaraby.com/460240/ إب.. وباء غريب يتسبب في نفوق المئات من الحيواناتhttps://www.elyamnelaraby.com/460241/ المطيري تكتب عن الإصلاح ومن يحاولون الإساءة للعلاقات السعودية الإماراتيةhttps://www.elyamnelaraby.com/460242/ العيسائي: الإصلاح أداة هدم ترك الحوثي واتجه نحو الجنوبhttps://www.elyamnelaraby.com/460248/ Advertisements إعادة تشغيل طريق الضبة بساحل حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/460253/ أب يقيد ابنه بالسلاسل ويضربه بقضبان حديدية.. صورhttps://www.elyamnelaraby.com/460258/ محافظ الجوف: لا انتصارات للحوثيين بالمحافظة والمعارك في نطاق صنعاءhttps://www.elyamnelaraby.com/460266/ قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدنhttps://www.elyamnelaraby.com/460268/ شقيق عبدالملك الحوثي يغلق المدارس الأهلية في مناطق سيطرتهمhttps://www.elyamnelaraby.com/460275/ صنعاء.. تعميم للمليشيا يستبدل النشيد الوطني بالصرخةhttps://www.elyamnelaraby.com/460289/ # الجنوب # الضالع # السعودية # الجوف # الإصلاح # الحوثي # حضرموت # الخليج 365 # الحزام الامني # . # صنعاء # المدارس # عبدالملك الحوثي # إب # العاصمة عدن # صور # تعميم # عودة # العربي # قوات # اليمني # العاصمة # النشيد الوطني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.