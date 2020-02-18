صنعاء.. تعميم للمليشيا يستبدل النشيد الوطني بالصرخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء، أن ميلشيات أصدرت تعميمات جديدة من بينها تعميماً جديداً يلزم جميع طلبة المدارس في العاصمة، بأداء "الصرخة الخمينية" كل يوم في طابور الصباح.



وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية شددت على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، في حين لوحت الجماعة بعقوبات شديدة وصارمة ستتخذ ضد المخالفين". بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وطبقا للمصادر التربوية، فإن مديري ومديرات مدارس في صنعاء، معظمهم حوثيون، سارعوا فور تلقيهم التوجيهات إلى إلزام طلابهم وطالباتهم بترديد «الصرخة» في طابور الصباح، بدلاً عن النشيد الوطني وتحية العلم الوطنية.

وذكرت المصادر أيضاً عن تعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية، نتيجة رفضهم ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.

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من جهة ثانية، أفاد تربويون بصنعاء بأن التعميم الحوثي الأخير يأتي تزامناً مع تعميم مماثل يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت شعار «تفعيل اليوم الثقافي».

وأصدرت الجماعة الحوثية، مطلع فبراير الجاري، تعميماً آخر، يلزم مدارس العاصمة صنعاء، الحكومية والأهلية، بتدشين أنشطة طائفية تحت شعار "تفعيل اليوم الثقافي".

وكشف التربويون أن التعميم الموجه من القيادي الحوثي عبد السلام الغولي المعين من الميليشيات مديراً لإحدى المناطق التعليمية بالعاصمة، يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية

وأمر التعميم الحوثي الموجه للمدارس بالقيام بتفعيل اليوم الثقافي كل يوم أربعاء، من الساعة الحادية عشرة والنصف في جميع مدارس المنطقة، حكومية وأهلية، على أن تقوم الجماعة بتوفير "المادة الطائفية المرئية" كل يوم ثلاثاء، ليتم عرضها على كادر المدرسة يوم الأربعاء بجهاز "البروجكتر" أو شاشة التلفاز.

وتشكل هذه المواد التي تقدمها الميليشيات للمدارس - بحسب التربويين - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.