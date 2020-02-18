شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الحزام الامني تنتشر بشكل مكثف في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال شهود عيان في العاصمة عند ان قوات تابعة للحزام الامني والوية الدعم والاسناد انتشرت بشكل مكثف صباح اليوم بالعاصمة عدن.



وبحسب الشهود فان قوات الحزام الامني انتشرت في معظم مناطق عدن بشكل كبير.

واكد الشهود الى ان قوات الحزام الامني نصبت الكثير من نقاط التفتيش تحسبا لاي طارئ.

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