شاهد فيديو صادم.. فلكية شهيرة تفاجئ الجميع في بث مباشر تحكي شاهدت أهوال يوم القيامه

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عدن - ياسمين التهامي - قررت خبيرة أبراج شهيرة في مصر اعتزال هذا المجال والتوبة إلى الله بحسب تعبيرها.

وأعلنت خبيرة الأبراج و ورق التاروت ملك المنشاوي اعتزالها تماما هذا المجال ، مضيفة : أنا توبت ومش هرجع للطريق دا تاني. أقرأ أيضا : شاهد ..وصية قاسم سليماني التي صعقت العالم ..وفجر مفاجأة بشأن صدام حسين ..تفاصيل صادمة Advertisements تحذير هام وخطير:اذا شعرت بهذه الاعراض ليلا اثناء نومك فانت مصاب بالسرطان.. (شاهد الفيديو) وقالت "ملك" في فيديو بثته عبر صفحتها بـ"يوتيوب" : القصة بدأت معي منذ الصغر .. كانت هواية ثم سيطرت عليّ وأصبحت أشاركها مع الجمهور وأتوقع شخصياتهم بهذه اللعبة .

وأضافت: رأيت حلما وشعرت أنه رسالة من الله .. رأيت صديقة من صديقاتي - وهي ملتزمة - تخبرني أن يوم القيامة أوشك على القيام ، وطلبت مني الاستعداد للمشي على الصراط المستقيم ، ورأيت نفسي أسير على الصراط وكنت آخر إنسانة تسير ، ونجاني الله وعبرت الصراط ولهذا قررت التوقف عن هذا الأمر .

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