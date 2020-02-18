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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجته ليست سعودية ولا خليجية..امام الحرم المكي يبكي كل نساء العالم العربي والاسلامي بعد المعجزة لإلهية التي وقعت لزوجته الاجنبية ( صورة + فيديو )

2020/02/18 الساعة 11:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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