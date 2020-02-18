- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة تشغيل طريق الضبة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
أعادت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع قيادة محور الضبة افتتاح طريق المنطقة الذي توقف مؤخرا للصيانة.
وجرى يوم أمس، إعادة تشغيل طريق الضبة، بعد اعلان الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد.
من جانبهما، عبرت السلطة المحلية وقيادة المحور عن اعتذارهما من المواطنين، جراء أعمال الصيانة التي تسببت بخروج الطريق عن الخدمة خلال الفترة القصيرة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل طريق الضبة بساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.