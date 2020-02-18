شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العيسائي: الإصلاح أداة هدم ترك الحوثي واتجه نحو الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 اعتبر الناشط السياسي نصر العيسائي، أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية "أداة هدم للأوطان".

Advertisements وكتب العيسائي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏الشعب في وادي والرئيس هادي بوادي آخر". وأضاف: "بسبب حزب الإصلاح الإخواني، الحوثي احتل أراضيهم وبيوتهم وبدل أن يقتنصوا الفرصة لتحريرها بمساندة التحالف العربي، خذلوا التحالف العربي، بل توجهت عيونهم وصراخهم نحو الجنوب المحرر". وتابع: "هم مجرد أداة هدم للأوطان.. نتمنى من الرئيس هادي أن يصحو من غفوته".

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