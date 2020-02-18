شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. وباء غريب يتسبب في نفوق المئات من الحيوانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 ـ إب أكدت مصادر محلية في محافظة إب، الاثنين 17 فبراير /شباط 2020، ظهور وباء غريب يصيب الحيوانات في مناطق عدة بمديرية فرع العدين غرب المحافظة.

Advertisements وتابعت المصادر، أن الوباء ينتشر وسط تجاهل الجهات المعنية بمكتب الزراعة بالمحافظة والمديرية والتي تخضع لسلطات مليشيا الحوثي. واشتكى مواطنون بمديرية فرع العدين من نفوق مئات المواشي. ووفق المصادر، فإن الخسائر كبيرة التي يتلقاها الأهالي بسبب انتشار وباء غريب يفتك بالحيوانات والتي تعد من أهم مصادر الدخل في المديرية التي يتنشر فيها الفقر بصورة غير مسبوقة وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

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