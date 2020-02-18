الضالع.. عودة ظهور وباء الكوليرا في قعطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب الصحة بمديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، الاثنين 17 فبراير/ شباط 2020م، عودة ظهور وانتشار وباء الكوليرا في المديرية.



ووفق بلاغ صادر عن مكتب إعلام مديرية قعطبة، أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية، الدكتور مثنى سعيد، عودة وظهور وانتشار مرض الكوليرا في قعطبة.

وبين أن حالات الإصابة بوباء الكوليرا بدأت تظهر في مديرية قعطبة مجدداً، حيث استقبل المحجر الصحي مركز الأم في المديرية، أمس واليوم (11) حالة مشتبهة، مصابة بإسهال مائي شديد، بينها (6) حالات أظهرت الفحوصات انها موجبة.

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وأشار إلى أنه تم أخذ عينات من الحالات الموجبة وأُرسلت للفحص في محافظة عدن.

وأفاد سعيد، بأن فريق الاستجابة سيدشن نزوله بدءاً من غد الثلاثاء، لتقصي حالات المرض وجمع البيانات ومصدر الوباء وكيفية احتوائه.

وكشف سعيد، أن عودة ظهور وانتشار وباء الكوليرا خلال الأيام الماضية، جاءت على خلفية موجة النزوح الجديدة التي شهدتها بعض مناطق الصراع، على الحدود الشمالية والغربية للمديرية، بعد أن كان مكتب الصحة قد حاصر الوباء في انتشار سابق.