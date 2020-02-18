بن بريك: تحية لحكام الإمارات الذين يعرفون قدر الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإثنين، في منطقة الطيبة بمدينة الذيد، مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله وبحضور أبناء وذوي الشهيد وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى.



وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمسجد، وتفقد أجزاء المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه 21.5 مليون درهم، ويتسع لـ 1850 مصلياً، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، واطلع سموه على ما يحويه المسجد من مرافق وخدمات للمصلين بما فى ذلك مصلى للنساء.

وشيد المسجد على مساحة 1830 متر مربع، وتعلوه مئذنة يبلغ طولها 72 متراً ويبلغ قطر القبة الرئيسية 18.5 متراً وترتفع عن سطح الأرض ما يقارب 32 متراً، تحيطها مشربيات خشبية تضفي على القبة جمالاً أخاذاً.

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ويحمل المسجد اسم الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله الذي استشهد في عام 2015، مسطراً أروع صور التضحية والبطولة والفداء في خدمة دينه ووطنه حتى أرتقى إلى ربه شهيداً خلال أداء واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.

وأعرب أهل وذوو الشهيد عن تقديرهم لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه بأسر الشهداء.

وكتب الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: "صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة يفتتح مسجد الشهيد العقيد الركن سلطان بن هويدن الكتبي رحمه الله والذي كان معنا في عدن واستلم المطار وأعاد تأهيله".

وأضاف: "عرفته عدن بالابن والأخ المحب يزور ويتفقد أهالي عدن في بيوتهم بكته عدن كما بكت أولادها. تحية للحكام الذين يعرفون قدر الرجال".