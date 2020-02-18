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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عامل مقهى يمني يكتسب شهرة كبيرة بالعاصمة الأردنية عمان.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
استطاع عامل المقهى اليمني خلدون العزب، أن يكتسب شهرة بالعاصمة الأردنية عمان، إذ يقف خارج المقهى الذي يعمل به يؤدي رقصات تقليدية جلبها معه من بلاده لاجتذاب الزبائن.
وينتمي العزب في الأصل إلى محافظة إب، وجاء إلى الأردن عام 2018 باحثا عن فرصة عمل.
ويعتمد العزب في أدائه اليومي على ما يحمله في وجدانه من تقاليد وموسيقى يمنية أصيلة، ويعد الرقص بالنسبة له رمزا، وأيقونة تعيد إليه "الذكريات العزيزة" التي كان يتشاركها مع أصدقائه وعائلته في الوطن.
ولكن هذا لم يكن المكتسب الوحيد الذي حققه، حيث يقول إن المقهى يشهد نشاطا منذ أن بدأ طقوس الرقص اليومية.
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