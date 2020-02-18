شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك ينصح رئيس الجمهورية بهذه الخطوة الجريئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك، يتوجب على رئيس الجمهورية أن يفعل خطوة ايجابية بحق الشعب الذي تجرع مرارة الألم خلال خمس سنوات .



وقال بن بريك في تغريدة له رصدها "الخليج 365" : "فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي طفح الكيل انهِ عبث الإخونج الحاصل وقم بعمل تاريخي يغفر الله لك به ويذكرك الشعب به ويخلد ذكرك للأبد، وإلا فلعنة الله ستلاحقك أبد الدهر، وسيظل الشعب يذكرك كأسوأ رئيس. الجنوب واليمن خمس سنوات في معاناة لم يشهدوا لها مثيل أقول هذا بما لك من حق والد".

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