شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : المذيعة منتهى الرمحي تستفز مراسل قناة العربية محمد العرب وتقهره بهذه الطريقة المهينة وهو كيف رد عليها ووصفها بهذا الوصف الجارح ومسح بكرامتها الارض (تفاصيل ساخنه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان هام : وكالة انباء عالمية ترعب سلطان عمان الجديد بهذا الخبر المزلزل الذي نزل على رؤوس كل ابناء السلطنة كالصاعقة _تفاصيل طارئة وخطيرة عاجل وخطير : أمير قطر يباغت الجميع ويمنح مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم هذا المبلغ الخرافي _شاهد وثيقة رسمية _ تكشف حجم المبلغ الذي سيجعل فيصل القاسم من الاثرياء وردنا للتو : 22 مليون مصاب و12 ألف قتيل من فيروس لا يرحم ينتشر الان ويفتك بالجميع بصورة مرعبة واشد خطرا من فيروس كورونا (تعرف عليه) بالفيديو : مذيعة قناة العربية تفقد أعصابها على الهواء .. بسبب مطار مأرب الدولي (شاهد ماحدث )

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