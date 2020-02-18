شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير خطير جدا .. إذا ظهرت هذه العلامات على وجهك فأنت مصاباً بسرطان الرئة وعليك التوجه فورا للطبيب لانقاذ نفسك .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة، ولا تظهر أعراضه عادة إلا في المراحل المتقدمة، ما يجعل اكتشافه مبكرا أمرا في غاية الأهمية

وتقول مؤسسة Roy Castle Lung Cancer Foundation ، إن هناك عددا من العلامات المبكرة للمرض، إلا أنه لا يمكن التعرف عليها، إحداها تظهر على الوجه.

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وأشارت المؤسسة الخيرية البريطانية إلى أن: "كثيرا من الناس يعتقدون أن الوجه المتورم هو علامة على رد فعل تحسسي، ومع ذلك، يمكن أن يكون سبب تورم الوجه انسداد الوريد الأجوف العلوي، والذي عادة ما يكون سبب سرطان الرئة"



وأضافت: "الوريد الأجوف العلوي هو الوريد الكبير في الصدر، ويحمل الدم من النصف العلوي للجسم إلى القلب"

ويحدث انسداد الوريد الأجوف العلوي عندما يوقفه شيء ما عن تدفق الدم، ويكون عادة بسبب سرطان الرئة القريب من الوريد.



وأوضحت المؤسسة: "ربما يكون ضغط السرطان على الوريد أو انتشاره إلى الغدد اللمفاوية القريبة، هو ما يؤدي إلى الانسداد ومنه إلى تضخم الوجه"

وقد يظهر التورم أيضا في الرقبة، كما تشمل العلامات الأخرى للمرض، تعجر الأصابع، والذي لا يعتبره الكثيرون علامة واضحة على الإصابة بسرطان الرئة، وهو ناتج في كثير من الأحيان عن أمراض القلب والرئة التي تقلل من كمية الأكسجين في الدم"



كما تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، والذي يحدث بشكل شائع في سرطان البنكرياس والمعدة والمريء وسرطان الرئة



ويواجه المصابون بسرطان الرئة أيضا صعوبة في المضغ أو البلع، بالإضافة إلى السعال طويل الأمد الذي لا يزول ويزداد سوءا

وتشمل الأعراض الأخرى لهذا السرطان أيضا، سعالا مصحوبا ببلغم دموي، والتهابات في الصدر ووجع وألم عند التنفس أو السعال، وضيق في التنفس، والتعب المستمر أو نقص الطاقة.