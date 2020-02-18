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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة للمغتربين اليمنيين ..الملك سلمان يباغت هذه الفئة بمرسوم ملكي لتجنسيها والحصول على الجواز السعودي فورا دون دفع اي تكاليف مالية

2020/02/18 الساعة 10:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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